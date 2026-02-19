Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell’Umbria ha emesso un’allerta meteo per giovedì 19 febbraio, a causa di forti venti e piogge intense. Il livello di allerta è giallo in tutta la regione, segnalando possibili rischi di allagamenti e maltempo. In particolare, l’Altotevere, la fascia appenninica e la Valnerina sono sotto osservazione per temporali violenti. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti sul territorio. La situazione resta monitorata da vicino per tutta la giornata.

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per la giornata di giovedì 19 febbraio. L'allerta è di livello giallo per rischio vento e rischio idrogeologico in tutte le zone della regione e rischio temporali nella zona dell'Altotevere, lungo la fascia appenninica e in Valnerina. Per giovedì 19 febbraio - si legge nel documento di allerta - "previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati e più consistenti sulle zone orientali della regione. Possibili nevicate sopra i 1200 - 1400 m di quota dal pomeriggio, con apporti al suolo deboli.