Il calciomercato estivo si apre con molte novità, tra le quali spicca il trasferimento di Marco Rossi al Napoli. La decisione è stata presa dopo settimane di trattative intense tra le due società, con il giocatore che ha scelto di cambiare ambiente per cercare nuovi stimoli. Il club partenopeo ha confermato di aver raggiunto un accordo con il suo entourage, puntando a rafforzare la rosa. Le operazioni di mercato si intensificano, e le trattative continuano a muoversi rapidamente. Restate aggiornati sulle ultime mosse del mercato.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Fabregas dopo Milan Como: «Chiedo scusa, ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso. Come diceva Chivu.» Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

