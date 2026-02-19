Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Il calciomercato estivo si apre con molte novità, tra le quali spicca il trasferimento di Marco Rossi al Napoli. La decisione è stata presa dopo settimane di trattative intense tra le due società, con il giocatore che ha scelto di cambiare ambiente per cercare nuovi stimoli. Il club partenopeo ha confermato di aver raggiunto un accordo con il suo entourage, puntando a rafforzare la rosa. Le operazioni di mercato si intensificano, e le trattative continuano a muoversi rapidamente. Restate aggiornati sulle ultime mosse del mercato.
Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Fabregas dopo Milan Como: «Chiedo scusa, ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso. Come diceva Chivu.» Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti discussi: Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...; L'Inter valuta la recompra di Stankovic Jr: ecco quanto dovrebbe versare al Brugge; Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse; Calciomercato live: Donnarumma può andare al Man.City, Manu Koné resta alla Roma, Toloi torna in brasile, Gosens-Atalanta il ritorno.
Calciomercato 2026, tutte le trattative e scambi del 30 gennaio 2026Diretta live calciomercato 30 gennaio 2026 Mateta subito al Milan, idea Frattesi alla Lazio, Juve al rush finale, Inter bloccata Il documento riporta le ultime notizie sul calciomercato del 30 gennaio ... sport.virgilio.it
Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su JuanluAlessio Romagnoli e Mandas sono stati regolarmente convocati per la sfida della Lazio contro il Lecce da Sarri. Il portiere partirà domenica per raggiungere Londra per giocare al Bournemouth mentre ... fanpage.it
