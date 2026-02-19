Stivaletti bordeaux 10 modelli da donna per il 2026

Gli stivaletti bordeaux sono tornati alla ribalta nel 2026, attirando l’attenzione delle fashioniste di tutto il mondo. La causa è la combinazione di stile e praticità, perfetta per affrontare le giornate di metà stagione. Dieci modelli diversi, tutti in tonalità di borgogna, offrono opzioni per ogni gusto: dal design minimalista a dettagli più sofisticati. Questi stivaletti si abbinano facilmente a jeans, gonne o pantaloni eleganti. Molti modelli presentano dettagli come fibbie o cuciture a contrasto, ideali per dare un tocco di personalità.

A fare la differenza, oltre al colore, sono le silhouette. Si parte dalle versioni con punta affusolata, con tacco kitten oppure a stiletto, fino ad arrivare ai modelli più comfy, con tacco a blocco oppure flat: una varietà di forme che promette di accontentare tutte le fashioniste, comprese le più esigenti. Il fil rouge delle proposte di stagione, naturalmente, è l'altezza del gambale, sempre alla caviglia o al massimo poco sopra. Per quanto riguarda i materiali, invece, la pelle liscia si conferma la scelta più in, ma non mancano interpretazioni in suede, dal finish glossy oppure con dettagli western.