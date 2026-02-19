Snapseed ha ottenuto un aggiornamento che rende l'app più completa per gli utenti iPhone, grazie a nuove funzioni per scattare e modificare le foto. La causa di questa novità è l’introduzione di controlli manuali PRO, che permettono una maggiore precisione nelle regolazioni. Inoltre, ora è possibile usare simulazioni filmiche in tempo reale, rendendo le foto più vicine allo stile cinematografico. Android, invece, deve ancora aspettare una versione aggiornata con queste funzionalità avanzate. La novità interessa soprattutto gli appassionati di fotografia mobile.

aggiornamento recente trasforma Snapseed in un’app completa per scattare e modificare direttamente su iPhone, offrendo controlli manuali PRO e una selezione di simulazioni filmiche in tempo reale. L’aggiornamento fa leva sulla versione 3.15.0, espandendo le potenzialità dell’app senza yet integrare Android in questa fase. snapseed su iphone aggiunge una funzione fotocamera integrata. la funzione è stata lanciata in anteprima nello scorso dicembre e sembra destinata a coinvolgere un numero crescente di utenti. ora, toccando l’ icona fotocamera nell’angolo in alto a destra dell’app, è possibile scattare direttamente all’interno di snapseed, eliminando la necessità di utilizzare un’app separata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Snapseed nuova fotocamera iphone sogno per gli amanti del cinema android utenti ancora in attesa

Snapseed per iphone con controlli manuali professionali e stile film retròSnapseed, l’app di editing fotografico, ha aggiornato la sua versione per iPhone, migliorando i controlli manuali e aggiungendo uno stile retrò ispirato ai film vintage.

Airdrop su android: google conferma la novità attesa dagli utentiGoogle conferma che presto anche gli utenti Android potranno usare una funzione simile ad AirDrop.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.