Savignano metro per metro percorso turistico nei luoghi storici della città
Savignano sul Rubicone, a partire da domenica 22 febbraio, apre alla terza edizione della rassegna "Savignano metro per metro", un progetto culturale che punta a unire movimento e cultura con passeggiate e visite guidate nei luoghi storici della città. Domenica, alle 15.15, l'appuntamento è in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Le uscite metro più belle del mondo? C’è anche Roma (e non parliamo della nuova Metro C): ecco qual èLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Savignano metro per metro, percorso turistico nei luoghi storici della città; Savignano sul Rubicone, alla scoperta della città di un tempo con Savignano metro per metro; Savignano metro per metro, percorso turistico nei luoghi storici della citt; K - pop e anime conquistano la riviera: alla discoteca di Cesenatico il dj set a tema.
Savignano sul Rubicone, alla scoperta della città di un tempo con "Savignano metro per metro" - facebook.com facebook