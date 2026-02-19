Road To Milano Cortina 2026 | un viaggio attraverso le AllinPIADI

La mostra “Road To Milano Cortina 2026” si tiene a Casa Verona, all’interno della Palazzina 20 dell’ex Arsenale, fino al 27 febbraio. L’esposizione racconta la preparazione delle Olimpiadi invernali del 2026, con fotografie e materiali storici. È una guida visiva che spiega come l’Italia stia lavorando per ospitare l’evento sportivo più atteso dei prossimi anni. I visitatori possono scoprire i dettagli delle strutture e delle iniziative in programma, immergendosi nel percorso verso i Giochi di Milano e Cortina.

È stata allestita a Casa Verona (Palazzina 20 ex Arsenale) e rimarrà fino al 27 febbraio la mostra itinerante .Il percorso comprende stampe storiche dedicate alle Olimpiadi estive e invernali, dai Giochi di Atene del 1896 fino alle edizioni più recenti, con un focus particolare sulle Olimpiadi invernali di Cortina 1956, sui cento anni dei Giochi Olimpici estivi, sui Giochi Olimpici invernali e su iniziative del Coni Verona. La mostra, gratuita, è un evento aperto a tutti; bambini, ragazzi, giovani e adulti con lo scopo di trasmettere valori fondamentali come amicizia, inclusione, rispetto, lealtà e solidarietà.