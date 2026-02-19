Ritratti di Poesia all' Auditorium Conciliazione

L’Auditorium Conciliazione di Roma ospiterà la XIX edizione di Ritratti di Poesia, promossa e organizzata dalla Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l. La manifestazione, da anni punto di riferimento per gli amanti della poesia, conferma la sua vocazione internazionale e la sua capacità di proporre un articolato panorama di voci, linguaggi e forme espressive. L’obiettivo, anche in questa edizione, è quello di rendere la poesia accessibile e condivisa, coinvolgendo un pubblico ampio e soprattutto giovane grazie al dialogo tra culture, generazioni e arti differenti. Ritratti di Poesia offrirà incontri con poeti italiani e stranieri, performance, dialoghi interdisciplinari e momenti dedicati ai nuovi talenti e alla poesia emergente.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lo Schiaccianoci, il Balletto di Roma all'Auditorium ConciliazioneLo Schiaccianoci del Balletto di Roma torna all’Auditorium Conciliazione, nel quadro del progetto “Natale che Danza 65.

Argomenti discussi: Guidi (Ritratti Sabini): Grazie a tutti gli iscritti al nostro Concorso di Poesie. Premiazioni il 21 marzo; Addio a Mimmo Frassineti, fotografo e pittore che ha documentato Roma e il Bello; Premio Nazionale di Poesia Benandante: un omaggio ad Anna Toscano tra versi e immagini; Maschere in mostra e ritratti divertenti degli innamorati: sabato 14 febbraio al Centro Commerciale di Villorba (Treviso) doppia festa per Carnevale e San Valentino.

Guidi (Ritratti Sabini): Grazie a tutti gli iscritti al nostro Concorso di Poesie. Premiazioni il 21 marzoIl 14 febbraio alle ore 12 è scaduto il tempo massimo per poter presentare le poesie dei partecipanti al nostro 2° Concorso Ritratti Sabini di Poesia. Vogliamo ringraziare tutti coloro i quali hann ... rietinvetrina.it

Ritratti di poesia, al via la kermesse: poetry slam, nuovi talenti e grandi autoriDiventano maggiorenni i Ritratti di poesia. Da oggi 8 aprile parte per tre giorni la diciottesima edizione della rassegna di maratone in versi, poetry e teatro, promossa e organizzata dalla ... ilmessaggero.it

Meno sette. Tra una settimana esatta, questa energia invaderà l'Auditorium Conciliazione. Non vediamo l’ora di vivere questa serata speciale insieme a voi. Manca pochissimo. Sarai dei nostri Biglietti disponibili su Ticketone! https://www.ticketone.it/ facebook

ALL'AUDITORIUM CONCILIAZIONE DI ROMA LA TERZA EDIZIONE DEL CONCERTO DI SAN VALENTINO DI ROMA A FAVORE DEL PROGETTO ADOTTA UN ANGELO x.com