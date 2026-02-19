Ritratti di Poesia all' Auditorium Conciliazione
L’Auditorium Conciliazione di Roma ospiterà la XIX edizione di Ritratti di Poesia, promossa e organizzata dalla Fondazione Roma in collaborazione con InventaEventi S.r.l. La manifestazione, da anni punto di riferimento per gli amanti della poesia, conferma la sua vocazione internazionale e la sua capacità di proporre un articolato panorama di voci, linguaggi e forme espressive. L’obiettivo, anche in questa edizione, è quello di rendere la poesia accessibile e condivisa, coinvolgendo un pubblico ampio e soprattutto giovane grazie al dialogo tra culture, generazioni e arti differenti. Ritratti di Poesia offrirà incontri con poeti italiani e stranieri, performance, dialoghi interdisciplinari e momenti dedicati ai nuovi talenti e alla poesia emergente.🔗 Leggi su Romatoday.it
