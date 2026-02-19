Ravenna | veterinario condannato sostenitori pronti a battaglia legale e rilanciano l’appello all’innocenza
A Ravenna, il veterinario Mauro Guerra è stato condannato a quattro anni di carcere per maltrattamenti sugli animali, provocando reazioni contrastanti. I suoi sostenitori, convinti dell’innocenza dell’uomo, annunciano un ricorso in appello e preparano battaglie legali. La vicenda ha diviso la comunità, con alcuni cittadini che si schierano con il veterinario e altri che chiedono giustizia. La sentenza ha acceso un dibattito acceso tra chi difende i diritti degli animali e chi sostiene Guerra. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.
Delusione e speranza a Ravenna: il veterinario Guerra condannato, i sostenitori pronti a ricorrere. Ravenna è scossa dalla condanna a quattro anni di reclusione per Mauro Guerra, veterinario locale giudicato colpevole in primo grado. La sentenza, pronunciata oggi, 19 febbraio 2026, ha suscitato una forte reazione tra i suoi numerosi sostenitori, determinati a portare avanti la battaglia legale. L’aula del tribunale e i canali social dedicati al caso sono stati teatro di un’intensa mobilitazione di persone convinte dell’innocenza del veterinario. Un’aula piena di tensione e attesa. L’udienza si è svolta in un clima di palpabile tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Animali soppressi. Il veterinario ’guru’ condannato a 4 anniRavenna, riconosciuti i maltrattamenti e l’evasione fiscale. Anche ieri al fianco di Guerra un folto gruppo di sostenitori. ilrestodelcarlino.it
Ravenna, il veterinario Guerra condannato a 4 anni e 2 mesiCondannato a 4 anni e 2 mesi il veterinario Mauro Guerra. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Piervittorio Farinella in un’aula gremita da ... corriereromagna.it
Una condanna che riconosce la sofferenza di tantissimi animali! Oggi, dal Tribunale di Ravenna, arriva una sentenza che segna un punto fermo: 4 anni e 2 mesi di carcere sono stati inflitti all’ex veterinario Guerra, condannato per l’uccisione di animali e gravi facebook
Il Tribunale di Ravenna ha condannato il veterinario Mauro Guerra a 4 anni e 2 mesi di reclusione, disponendo la confisca dell’ambulatorio, l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e dalla professione per 3 anni. Una sentenza che riconosce la gravità dei fatt x.com