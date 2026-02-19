Ravenna | veterinario condannato sostenitori pronti a battaglia legale e rilanciano l’appello all’innocenza

A Ravenna, il veterinario Mauro Guerra è stato condannato a quattro anni di carcere per maltrattamenti sugli animali, provocando reazioni contrastanti. I suoi sostenitori, convinti dell’innocenza dell’uomo, annunciano un ricorso in appello e preparano battaglie legali. La vicenda ha diviso la comunità, con alcuni cittadini che si schierano con il veterinario e altri che chiedono giustizia. La sentenza ha acceso un dibattito acceso tra chi difende i diritti degli animali e chi sostiene Guerra. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

Delusione e speranza a Ravenna: il veterinario Guerra condannato, i sostenitori pronti a ricorrere. Ravenna è scossa dalla condanna a quattro anni di reclusione per Mauro Guerra, veterinario locale giudicato colpevole in primo grado. La sentenza, pronunciata oggi, 19 febbraio 2026, ha suscitato una forte reazione tra i suoi numerosi sostenitori, determinati a portare avanti la battaglia legale. L’aula del tribunale e i canali social dedicati al caso sono stati teatro di un’intensa mobilitazione di persone convinte dell’innocenza del veterinario. Un’aula piena di tensione e attesa. L’udienza si è svolta in un clima di palpabile tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

