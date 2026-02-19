Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore medio ponderato che riflette il costo dell’energia scambiata sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 19 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,152 €kWh (152,26 €MWh), mostrando una lieve flessione rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il riferimento principale per la formazione dei prezzi. Gli operatori del mercato libero possono proporre offerte sia a prezzo fisso che variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Medagliere olimpico, l’Italia fa il pieno di podi: quanto costa al Coni il record di Milano Cortina; Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette; Tutta la Serie A Enilive su DAZN, costi e come abbonarsi.

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Oggi sono stato a Melendugno, in Salento, sulla costa di torre Sant’Andrea per un sopralluogo dove c’è stato il crollo dell’arco ‘de lu Pepe’, conosciuto come l’arco degli innamorati. Un luogo del cuore per i pugliesi e un'immagine simbolo della Puglia. Purtrop facebook