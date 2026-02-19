Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas oggi, 19 febbraio 2026, è influenzato dalla domanda crescente e dalla riduzione delle forniture europee. Il valore del PSV si attesta a 35,66 euro per megawattora, pari a circa 0,338 euro per standard metro cubo. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto a settimane precedenti, spinto dalle tensioni geopolitiche e dalla scarsità di stoccaggi. Le variazioni quotidiane riflettono le fluttuazioni di mercato e le preoccupazioni sulla sicurezza energetica. Il prezzo resta sotto stretta osservazione da parte degli operatori.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 19 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) si attesta a 35,66 euroMWh, che corrisponde a circa 0,338 euroSmc (conversione effettuata utilizzando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese, quando si registravano quotazioni superiori ai 40 euroMWh (circa 0,374 euroSmc). Dopo un picco il 2 Febbraio 2026, il prezzo ha progressivamente perso terreno, stabilizzandosi su valori inferiori ai 36 euroMWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 13 febbraio 2026; Valore PSV gennaio 2026: quanto costa il gas oggi; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 11 febbraio 2026; TTF gas: andamento prezzo gas Amsterdam a febbraio 2026. Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Offerte gas a febbraio 2026 a partire da 0,3550€/SmcLe offerte gas a febbraio 2026 possono aiutare le famiglie italiane a risparmiare un po’ su questa voce di spesa: ecco le tariffe a partire da 0,3550€/Smc. facile.it Il prezzo del gas al #TTF oggi ha toccato nuovamente i 30 €/MWh... goodnews... I permessi di emissione ETS invece si aggirano sui 68 €/tCO2. x.com ATTENZIONE: prezzo aggiornato Nel video senti €41.000, ma oggi questa casa è tua a €38.000. Un’opportunità concreta, pronta per essere colta. Contattaci subito per informazioni e appuntamenti. Tecnocasa Studio Via Giacomo Matteotti, 64, 51015 M facebook