Oroscopo di oggi 20 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi, 20 febbraio 2026, si basa sulle posizioni dei pianeti e può influenzare le scelte di molti. Per esempio, i segni d’acqua come Cancro e Scorpione potrebbero sentirsi più energici, mentre Ariete e Capricorno potrebbero affrontare qualche ostacolo in più. Le previsioni si riferiscono alle tendenze generali, ma ogni persona vive le proprie emozioni in modo diverso. È importante ricordare che queste indicazioni sono solo una guida e non una certezza assoluta. Ognuno può interpretarle a modo suo.

L'oroscopo di oggi, 20 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il fine settimana è ormai alle porte e il cielo ci regala un cambio di scena perfetto per chiudere la settimana lavorativa. La mattinata trascorre ancora cullata dalle dolci e sognanti acque dei Pesci, mantenendo un'atmosfera emotiva, tranquilla e riflessiva. Tuttavia, nel corso del pomeriggio la Luna farà il suo scoppiettante ingresso nel segno di fuoco dell'Ariete. L'energia cambia drasticamente: la malinconia svanisce, lasciando il posto a una scarica di adrenalina, voglia di uscire e un pizzico di sana impazienza.