Nuovo Google Pixel 10a | piccoli aggiornamenti dentro e fuori
Google ha annunciato il Pixel 10a, rinnovando il modello 9a con alcuni miglioramenti. Le novità riguardano soprattutto le caratteristiche interne e l’aspetto esteriore, anche se rimangono sostanzialmente simili al passato. Il telefono si distingue per alcune modifiche minori, come una fotocamera leggermente potenziata e un design più moderno. La presentazione ha attirato l’attenzione di chi cerca un dispositivo affidabile senza grandi rivoluzioni. Il nuovo Pixel 10a sarà disponibile nelle prossime settimane, ma molti si chiedono come si comporterà sul mercato.
Il nuovo modello d'ingresso della gamma di smartphone di Google con Sos satellitare e 7 anni di aggiornamenti di Android Google ha presentato il nuovo Pixel 10a: aggiornamento del precedente 9a. Questo smartphone si distingue, infatti, dal vecchio modello per limitati particolari hardware e di design. Analizziamoli nel dettaglio. Iniziamo dal posteriore ora completamente piatto, sempre in plastica, con modulo fotografico integrato. Proseguiamo con il vetro anteriore più resistente ed il maggior utilizzo di materiali riciclati.
