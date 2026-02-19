Durante la gravidanza e il postpartum, molte donne notano una diminuzione del desiderio verso il partner. Questo cambiamento può essere causato da ormoni in equilibrio instabile, stanchezza o preoccupazioni legate alla scoperta di una nuova vita. Alcune si sentono insicure o sfiduciate, altre semplicemente non sentono più attrazione come prima. Questi sentimenti sono comuni e temporanei, ma possono influenzare la coppia. Capire cosa succede aiuta a gestire meglio il rapporto in questi momenti di transizione.

Paura. O forse un calo del desiderio. Oppure dipende dagli ormoni. Può accadere, durante la gravidanza o nel postpartum, di non desiderare più il partner. Si tratta di un fenomeno transitorio comune a diverse donne e tuttavia ci sono delle soluzioni, se lo si desidera, per tornare allo status quo ante, ovvero a prima del concepimento dal punto di vista della libido. Però c’è da premettere un dettaglio non di poco conto: quante volte, come e dove si hanno rapporti sessuali, è qualcosa che differisce da coppia a coppia. La quadra della situazione si deve trovare tra partner e di comune accordo, non ci sono regole valide per tutte e tutti in questo frangente. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Non desiderare più il partner durante e dopo la gravidanza: le cose da sapere

Gravidanza precoce: cose da sapere se sei incinta prima dei 18 anniLa gravidanza precoce è un tema delicato che richiede informazioni accurate e affidabili.

A strange boy chased her calling her 'Mom.' Turns out he is the CEO's son—the crowd was stunned!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.