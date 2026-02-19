Non desiderare più il partner durante e dopo la gravidanza | le cose da sapere

Durante e dopo la gravidanza, molte persone sperimentano un calo del desiderio verso il partner, un fenomeno che può essere influenzato da vari fattori come cambiamenti ormonali o emozioni legate a questo periodo. È un'esperienza condivisa da chi attraversa questa fase, senza che ci siano necessariamente motivi specifici o colpevoli. La situazione può durare anche diversi mesi e fa parte di un processo naturale.

Non siete sole se in gravidanza o nel post partum vi capita di non desiderare più il partner: le ragioni del fenomeno e come affrontarlo per fronteggiare il calo della libido. Paura. O forse un calo del desiderio. Oppure dipende dagli ormoni. Può accadere, durante la gravidanza o nel postpartum, di non desiderare più il partner. Si tratta di un fenomeno transitorio comune a diverse donne e tuttavia ci sono delle soluzioni, se lo si desidera, per tornare allo status quo ante, ovvero a prima del concepimento dal punto di vista della libido. Però c’è da premettere un dettaglio non di poco conto: quante volte, come e dove si hanno rapporti sessuali, è qualcosa che differisce da coppia a coppia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

