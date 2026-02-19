Neocatecumenali a Napoli | storia presenza e zone d’ombra di una comunità potente ma poco raccontata

Nel 2012, i neocatecumenali di Napoli hanno attirato migliaia di persone in piazza del Plebiscito, mentre nel 2025 hanno partecipato a una grande celebrazione nel Duomo. La loro presenza è cresciuta nel tempo, ma spesso si parla di loro solo in modo superficiale. La comunità si radica in diverse zone della città, mantenendo pratiche religiose molto intense. Tuttavia, ci sono aspetti meno noti che suscitano curiosità, come i rapporti con le istituzioni locali e le influenze sulla vita quotidiana. La loro storia si intreccia con quella di Napoli, lasciando tracce evidenti.

Dal primo radicamento negli anni Settanta ai grandi eventi pubblici. Ricostruiamo particolarità, storia, struttura e presenza del Cammino neocatecumenale a Napoli. Tra dimensione religiosa, impatto sociale e testimonianze contrastanti Nel 2012 riempirono piazza del Plebiscito, nel 2025 sono stati al centro di una celebrazione al Duomo. Sono una comunità religiosa molto forte, eppure dei neocatecumenali si sa ancora poco.Il Cammino Neocatecumenale si può considerare un percorso interno alla Chiesa cattolica. Nasce nel 1964 a Madrid, nelle baraccopoli di Palomeras Altas, per iniziativa dello spagnolo Kiko Argüello e della teologa Carmen Hernández.