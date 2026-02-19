Neo assessora primi giorni Priorità ed emergenze | Alloggi Erp tutto da rifare

Eleonora Pini, neo assessora di Pontedera, ha iniziato da pochi giorni e già si concentra sulle emergenze. La prima priorità riguarda gli alloggi Erp, che necessitano di una completa ristrutturazione. Durante i primi incontri, ha incontrato alcuni residenti che segnalano problemi di sicurezza e condizioni igieniche precarie. Pini ha promesso di intervenire rapidamente e di pianificare interventi concreti per migliorare le abitazioni pubbliche. La sua attenzione si rivolge anche alla gestione delle risorse e alle tempistiche di intervento. Ora, si attende il primo piano di azione ufficiale.

Pontedera, 19 febbraio 2026 – A una settimana dal suo insediamento, Eleonora Pini, neo assessora (con le deleghe alle politiche abitative, edilizia residenziale pubblica e sociale, pari opportunità, sistemi informativi e sviluppo dell'agenda digitale e polizia locale) illustra il suo percorso che intende percorrere da qui a fine mandato. Libera professionista in ambito grafico, 38 anni a marzo, è iscritta al Pd, ha preso il posto lasciato vacante da Sonia Luca che ha raggiunto Firenze dopo le elezioni regionali. Con il suo arrivo in corsa nella giunta sono emersi dei temi a cui mettere subito mano? «Il cambio di graduatoria del bando di assegnazione alloggi Erp è il tema attualmente più attenzionato dagli uffici, vista la sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce l'illegittimità del punteggio riguardante la condizione di permanenza sul territorio comunale, andando così a dover ricalcolare i punteggi di graduatoria e le poi conseguenti assegnazioni.