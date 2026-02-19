Moviola Inter-Bodo Glimt | il gol di Esposito era regolare? La polemica su Siebert divide la stampa

L’arbitro tedesco Siebert ha deciso di annullare un gol di Esposito durante Inter-Bodo Glimt, scatenando polemiche tra i commentatori sportivi. La decisione ha diviso opinioni: alcuni ritengono che il gol fosse regolare, altri che ci fosse un fallo in attacco. La partita si è accesa per questa scelta, che ha suscitato discussioni anche sui social. La moviola mostra che il pallone era stato toccato correttamente, ma la decisione finale ha influenzato il risultato sul campo. La vicenda resta al centro del dibattito tra tifosi e analisti.

Il fischio iniziale di un arbitro tedesco ha accompagnato l’andata dei playoff di Champions League tra una formazione norvegese e l’Inter, scatenando un vivace dibattito tra le principali testate sportive italiane. Al centro della discussione c’è la rete messa a segno da Francesco Pio Esposito, centravanti nerazzurro, valutata in modi differenti dai quotidiani. L’episodio chiave ha visto un lungo controllo del VAR che ha convalidato il pareggio, nonostante dubbi sull’eventuale tocco di braccio del giocatore al momento della battuta. Durante la fase decisiva della prima frazione, la convalida della rete ha acceso discussioni sulla correttezza dell’intervento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Moviola Inter-Bodo Glimt: il gol di Esposito era regolare? La polemica su Siebert divide la stampa Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare?Il gol di Esposito durante la partita tra Bodo Glimt e Inter ha scatenato polemiche dopo che l’arbitro tedesco Daniel Siebert ha convalidato la rete. Episodio chiave Inter-Bodo Glimt: la moviola della sfida di Champions LeagueDurante la partita di Champions League tra Inter e Bodo Glimt, un episodio chiave ha attirato l’attenzione: una decisione arbitrale contestata nel primo tempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bodo-Inter, moviola: Pio Esposito con la mano ma è attaccata al corpo, gol da annullare?; Bodø/Glimt-Inter 3-1: risultato finale e highlights; Moviola Bodo/Glimt-Inter | Goal.com Italia; Bodo/Glimt-Inter, la moviola - Siebert applica un metro permissivo. VAR decisivo per la convalida del gol di Esposito. Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Il giudizio dei quotidianiMoviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Il giudizio dei quotidiani La prestazione di Daniel Siebert, esperto fischietto tedesco, d ... calcionews24.com Bodo Glimt-Inter, moviola: il Var dà e toglie, quanti dubbi sul gol e sul rigore negatoLa prova dell’arbitro Siebert nell’andata dei playoff di Champions League Bodo-Inter analizzata al microscopio dal talent di Prime Calvarese, due gli ammoniti, la moviola ... sport.virgilio.it #BodoGlimtInter, la moviola - #Siebert applica un metro permissivo. VAR decisivo nel gol di #Esposito x.com Moviola Bodo Glimt Inter Gli episodi dubbi del match facebook