Meteo Roma del 19-02-2026 ore 06 | 15

Il maltempo ha colpito Roma nella notte, causando forti piogge e temporali che hanno allagato alcune strade centrali. La pioggia intensa ha ridotto la visibilità e creato disagi nel traffico. Durante le prime ore del mattino, il cielo rimane nuvoloso con possibilità di ulteriori rovesci. Le previsioni indicano che le precipitazioni continueranno nelle prossime ore, accompagnate da un calo delle temperature. La situazione si mantiene critica soprattutto nelle zone vicino al centro storico, dove si registrano i maggiori accumuli d’acqua.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata non velocità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria peggiora mela notte con pioggia e temporali spartineve film sui 400 700 m al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge noleggiato Altrove di interrata numero di temperatura vento da Ovest pioggia nella notte sul versante tirrenico al sud a mattino ho tempo stabile console permanente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo tra la serata era notte nuvolosità in graduale aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne temperature minime in generale diminuzione massime in calo al nord centro sud e sulle Isole maggiori e previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo