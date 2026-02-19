Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo previsto per il fine settimana deriva da un'onda di aria fredda in arrivo da nord. Secondo le previsioni della protezione civile dell'Umbria, venerdì e sabato saranno caratterizzati da piogge intense e raffiche di vento. Le zone più colpite saranno i centri urbani e le aree collinari, dove si attendono accumuli significativi di pioggia. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle allerte e a limitare gli spostamenti non necessari. Le previsioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale della regione.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 20 e sabato 21 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 febbraio 2026. Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 20 febbraio "nuvoloso o molto nuvoloso con residue piogge o rovesci nella notte e in mattinata sulle zone orientali della regione (neve oltre 1200 metri). Venti: moderati da nord est con rinforzi sui crinali appenninici.Temperature: in calo le minime, quasi stazionarie o in lieve calo le massime". Sabato 21 febbraio “sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o al più moderati settentrionali.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Video ?? Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inizio settimana stabile, poi piogge e (molta) neve in quota. Gran finale dei Giochi in Arena col sole; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile; Meteo, che tempo farà nella settimana di Carnevale?; Martedì grasso, che tempo farà a Latina? Le previsioni meteo per l’ultimo giorno di Carnevale.

Meteo – In arrivo robusto anticiclone, non solo bel tempo e clima mite, tornano anche nebbie, foschie e nubi basseMeteo - Dal weekend torna a dominare l'anticiclone portando una fase più stabile, asciutta e dal clima mite, ma in arrivo anche nebbie e foschie ... centrometeoitaliano.it

Che tempo farà? Il meteo di Giovanni NebbiaImperia. Care lettrici e lettori di R24, buongiorno e bentrovati al Bollettino Meteo. Passaggio perturbato notturno turbolento, raffiche, rovesci qualche eco di tuono, accumuli più consistenti ... riviera24.it