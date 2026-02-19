Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 20 e sabato 21 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 febbraio 2026. Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 20 febbraio "nuvoloso o molto nuvoloso con residue piogge o rovesci nella notte e in mattinata sulle zone orientali della regione (neve oltre 1200 metri). Venti: moderati da nord est con rinforzi sui crinali appenninici.Temperature: in calo le minime, quasi stazionarie o in lieve calo le massime". Sabato 21 febbraio “sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o al più moderati settentrionali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

#Meteo #Sardegna #19febbraio - Giornata con tempo molto instabile: cielo coperto e possibili precipitazioni. Venti in prevalenza molto forti e mari mossi. Temperature medie comprese tra 11 e 15°C.

