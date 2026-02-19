Ma avete visto la frecciatina di Ilary Blasi a Totti? Che bordata! Con la sua ironia vince tutto | la frase

Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina a Francesco Totti, suscitando molto clamore. La causa della tensione risale alla separazione tra i due, avvenuta qualche mese fa, che ancora tiene banco sui tabloid e sui social. Con una battuta ironica durante una serata pubblica, la conduttrice ha lasciato intendere alcune dinamiche private non dette. La frase ha attirato l’attenzione dei fan, che ora si chiedono quali siano i reali sentimenti dietro le parole. La polemica continua a far discutere il pubblico e gli esperti di gossip.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a occupare le cronache giudiziarie e mediatiche. A distanza di quasi quattro anni dall’addio, la loro vicenda legale si arricchisce di un nuovo capitolo che ha riacceso polemiche e commenti. Nelle ultime ore è arrivata una decisione destinata a far discutere, e la reazione della conduttrice non si è fatta attendere. Ilary Blasi e Totti: il tribunale ha deciso. La questione ruota attorno alla denuncia presentata da Ilary, che accusava l’ex marito di aver lasciato sola la figlia Isabel il 26 maggio 2023 nell’abitazione di Roma nord dove l’ex capitano viveva con la compagna Noemi Bocchi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

