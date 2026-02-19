Lutto nella musica italiana | l’annuncio e il dolore della band

Il chitarrista e cantante di una band indie rock italiana, morto a 48 anni, ha lasciato un vuoto nel panorama musicale. La sua scomparsa, annunciata questa mattina, deriva da una grave malattia che lo aveva colpito da tempo. La band, molto amata negli anni Novanta, ha annunciato il dolore sui social, ricordando i momenti più belli condivisi con lui. La sua musica ha segnato un’epoca e molti fan sono in lutto per questa perdita improvvisa. La scena musicale italiana si ferma di fronte a questa notizia.

Il mondo della musica indipendente italiana si sveglia con una notizia che lascia senza fiato. A 48 anni è morto il chitarrista e voce di una delle realtà più rappresentative dell'indie rock anni Novanta. A dare l'annuncio sono stati i compagni di sempre, con un messaggio affidato ai social che ha immediatamente fatto il giro della rete, raccogliendo messaggi di cordoglio da fan, colleghi e addetti ai lavori. "Questa è veramente difficile da affrontare. Matteo ci ha lasciato. Restano gli album, le canzoni, i concerti, tutta l'incredibile avventura di Yuppe Flu, che ha sognato e poi costruito attraverso gli anni, con la passione che solo i sognatori possiedono", si legge nella didascalia che accompagna un reel pubblicato dalla band.