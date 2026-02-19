Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine parlano di un discorso di Mattarella al CSM, che ha acceso molte discussioni. La presidente Meloni ha attaccato i giudici dopo la decisione di risarcire la ONG Sea-Watch, sostenendo che si favoriscono le Ong nel salvataggio in mare. Nel frattempo, un bambino di Napoli non potrà ricevere un nuovo trapianto, perché i medici hanno ritenuto che non fosse più possibile. Questi eventi mostrano come le decisioni politiche e sanitarie influenzino la vita quotidiana delle persone.

Il discorso di Mattarella al CSM, Meloni contro i giudici per il risarcimento alla ong Sea-Watch, e il no a un nuovo trapianto per il bambino di Napoli Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla riunione plenaria del Consiglio superiore della magistratura (CSM), durante la quale il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto per richiamare le altre istituzioni a rispettare il CSM e a mantenere un tono civile nel confronto in vista del referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo; al suo discorso il ministro della Giustizia Nordio, che aveva criticato nei giorni scorsi la gestione del CSM, ha risposto che si adeguerà, mentre successivamente la presidente del Consiglio Meloni ha attaccato i magistrati del tribunale di Palermo per la decisione di risarcire la ong Sea-Watch per il fermo della nave Sea-Watch 3 nel 2019. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di venerdì 13 febbraio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 febbraio: la rassegna stampa. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 18 febbraioStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Unisa, la Quantum Valley resta un sogno. Il T ... salernonotizie.it Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Juve, allarme totaleVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine di giovedì 19 febbraio 2026 #abruzzo #ilCentro facebook Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi mercoledì 18 febbraio 2026 x.com