jagiellonia forentina le formazioni ufficiali diretta

In Polonia va in scena l’andata dei play off di Conference, tra sette giorni il ritorno a Firenze. In palio il passaggio agli ottavi di finale Bialystock (Polonia), 19 febbraio 2026 – Con più di un pensiero rivolto alla sfida salvezza di lunedì 23 contro il Pisa, la Fiorentina gioca l’andata dello spareggio di Conference League in casa dei polacchi dello Jagellonia. L’obiettivo è non sfigurare e creare le premesse per il passaggio agli ottavi di finale, magari da conquistare nel ritorno. Il tecnico viola Vanoli adotta un ampio turnover. Fiorentina (4-1-4-1): Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiApproda all’ultimo turno della fase a gironi di Conference League, AZ Alkmaar e Jagiellonia Bialystok si sfidano per assicurarsi un passaggio diretto agli ottavi.

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in Polonia?Analisi e pronostici sulla sfida tra Jagiellonia Bialystok e Rayo Vallecano, valida per la Conference League il 11 dicembre 2025 alle 18:45.

JAGIELLONIA XI: Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Flach, Mazurek, Pozo; Jozwiak, Bazdar, Imaz FIORENTINA XI: Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. x.com

