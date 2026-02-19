Jagiellonia Bialystok-Fiorentina Conference League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Turnover per Vanoli

La Fiorentina affronta il Jagiellonia Bialystok giovedì sera in Polonia, causa la partita di andata dei playoff di Conference League. La squadra viola, impegnata nella zona pericolosa della classifica, cerca una vittoria per rilanciarsi. Vanoli ha deciso di fare un turnover, puntando su alcuni giovani e cambiando diversi titolari rispetto alle ultime partite. La partita si svolge alla Chorten Arena, un impianto che può ospitare circa 15.000 spettatori. La sfida rappresenta un momento decisivo per il cammino europeo della Fiorentina.

Nel pieno della lotta salvezza in una stagione molto complicata, la Fiorentina è chiamata alla trasferta in Polonia sul campo del Jagiellonia per l'andata dei playoff di Conference League, che si disputa giovedì alla Chorten Arena. La Viola ha complicato il proprio percorso nel torneo europeo con tre sconfitte nelle ultime quattro partite del girone,.

