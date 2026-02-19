il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Oggi, i prezzi di benzina, diesel e gpl sono stati aggiornati alle 8.30, quando QuiFinanza ha diffuso i dati più recenti. In diverse città italiane, il costo del carburante varia sensibilmente, con alcune aree che mostrano aumenti rispetto alla settimana precedente. Ad esempio, nelle stazioni di Milano, il prezzo della benzina supera i 1,80 euro al litro. La fluttuazione dei prezzi si riflette anche sulla spesa quotidiana degli automobilisti, che si confrontano con costi sempre più elevati. La situazione attuale rimane in costante evoluzione.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 19 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

