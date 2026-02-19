I film della settimana scelti da Internazionale
Gus Van Sant ha diretto “Il filo del ricatto”, un film che ha suscitato molte discussioni questa settimana. La pellicola affronta il tema della manipolazione e delle crisi personali, attirando l’attenzione degli spettatori. Nel frattempo, Mamoru Hosoda presenta “Scarlet”, un’opera che combina animazione e narrazione coinvolgente, molto apprezzata dalla critica internazionale. Entrambi i film sono tra le proposte più discusse in questi giorni, offrendo spunti di riflessione diversi. Le recensioni di questa settimana mettono in evidenza due film molto diversi tra loro.
Nel febbraio 1977 un uomo entrò in un ufficio del centro di Indianapolis e prese in ostaggio un dirigente di una finanziaria che secondo lui l’aveva truffato, puntandogli un fucile alla testa (fissato con del filo di ferro) e pretendendo delle scuse e cinque milioni di dollari. Questo terribile piano e le assurdità che ne seguirono per le successive 63 ore, ampiamente documentate dai notiziari prima locali e poi nazionali, sono raccontati con straordinaria energia nel nuovo thriller tragicomico di Gus Van Sant. Un altro film indicativo della sensibilità per lo stato della nazione del veterano indie, da aggiungere a Da morire, Elephant e Milk, con cui condivide la preoccupazione per le armi come manifestazione dell’ambizione e della disfunzione statunitense. 🔗 Leggi su Internazionale.it
