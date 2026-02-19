Henry durissimo con le italiane | Non sono sorpreso delle prestazioni in Champions Rimonteranno al ritorno? Penso questo

Thierry Henry ha espresso forti critiche alle squadre italiane dopo le recenti sconfitte in Champions League. L’ex attaccante francese ha commentato che non è sorpreso delle prestazioni delle squadre italiane e ha messo in dubbio le chance di rimonta, dicendo: «Penso che rimonteranno al ritorno». Henry ha sottolineato come le squadre italiane abbiano mostrato limiti evidenti nelle partite più importanti, lasciando intendere che il livello di gioco non sia ancora abbastanza alto per competere ai massimi livelli europei.

Thierry Henry, ex fuoriclasse tra le altre anche della Juventus, ai microfoni di CBN news ha definito prevedibili le recenti disfatte europee in Champions League delle squadre italiane. Secondo il francese, l'eliminazione del Napoli e i flop nei playoff certificano un crollo sistemico. Il declino è confermato dall'assenza dell' Italia agli ultimi tre Mondiali. I successi di realtà come il BodøGlimt dimostrano che le rimonte tricolori non sono più scontate.