Guarda la puntata di #91° Minuto di martedì 17 febbraio 2026

Martedì 17 febbraio 2026, Reggio Emilia ha visto il calcio dilettantistico protagonista, quando la trasmissione #91° Minuto ha dedicato loro un approfondimento. La puntata ha messo in luce le sfide delle squadre locali, spesso ostacolate da risorse limitate, ma animate dalla passione dei giocatori e dei tifosi. Tra analisi delle partite e prospettive future, gli spettatori hanno potuto scoprire le storie di alcuni giovani emergenti e il ruolo delle società sportive nel territorio. La puntata si è conclusa con uno sguardo ai prossimi impegni.

Il Calcio Dilettantistico Reggiano sotto i Riflettori: Analisi e Prospettive da #91° Minuto. Reggio Emilia e il suo vivace mondo del calcio dilettantistico sono stati al centro dell'attenzione martedì 17 febbraio 2026, nella puntata della trasmissione #91° Minuto. L'appuntamento ha offerto uno sguardo approfondito sulle dinamiche, le sfide e le prospettive di un movimento sportivo fondamentale per il territorio, con un particolare sulle realtà emergenti e sulle figure chiave che lo animano. Un'Analisi Approfondita del Territorio Sportivo. La puntata, trasmessa su Telereggio, ha protagonisti Romano Ferretti, volto noto del giornalismo sportivo locale, e Mauro Reggiani, allenatore del Vezzano, una delle società più dinamiche e promettenti della provincia.