Giornale radio del mattino giovedì 19 febbraio

Il maltempo ha causato numerosi disagi questa mattina, con strade allagate e blackout in diverse zone della città. La pioggia intensa ha fatto aumentare i livelli dei fiumi, che hanno portato a chiusure di ponti e strade principali. Le autorità stanno lavorando per gestire le emergenze e ripristinare la circolazione. Molti cittadini si sono trovati costretti a rimanere in casa, mentre i soccorritori cercano di aiutare le persone bloccate nelle aree più colpite. La situazione rimane critica in alcune zone del centro.

