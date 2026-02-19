Garmin brevetto recente per la misurazione non invasiva del glucosio

Garmin ha recentemente depositato un brevetto che riguarda un sistema per misurare il livello di glucosio senza dover prelevare sangue. La novità si basa sull’utilizzo di sensori ottici integrati negli orologi smart, che analizzano i cambiamenti nel tessuto sottocutaneo. Questa tecnologia potrebbe consentire ai diabetici di monitorare la glicemia più facilmente e senza dolore. Garmin punta a rivoluzionare il modo in cui le persone gestiscono la loro salute quotidianamente. La richiesta di brevetto evidenzia l’interesse del settore per soluzioni più pratiche e non invasive.

Questo resoconto presenta una prospettiva emergente nel campo dei dispositivi indossabili dedicati alla salute: Garmin avrebbe depositato un brevetto che propone una stima non invasiva di HbA1c avvalendosi dei sensors ottici integrati negli orologi. L'idea punta a identificare tendenze glicemiche a lungo termine anziché fornire letture in tempo reale, offrendo una visione d'insieme della salute metabolica senza ricorrere a sangue o sensori esterni. Pur rimanendo teorica, questa soluzione riflette la?? spinta del mercato verso il monitoraggio metabolico non invasivo e richiede ancora validazione e superamento di ostacoli regolatori.