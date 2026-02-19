Il match tra Frosinone ed Empoli si svolgerà venerdì 20 febbraio alle 20:30, con il club ciociaro che parte favorito. La squadra di Alvini punta a consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti di Dionisi cercano punti importanti in trasferta. La sfida si preannuncia aperta, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il risultato. I tifosi attendono con ansia questa partita che potrebbe influenzare gli equilibri del campionato.

Anticipo del ventiseiesimo turno di Serie B con il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro l’Empoli di Dionisi. I ciociari si sono ripresi il secondo posto e vengono da 2 vittorie esterne consecutive di grande personalità, prima ad Avellino e poi a La Spezia. Una squadra che sta trovando la maturità ed è pronta alla volata finale con 4 squadre che si lotteranno i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Frosinone-Empoli (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ciociari favoriti sugli azzurri di Dionisi

Leggi anche: Carrarese-Empoli (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Apuani favoriti nel derby toscano

Leggi anche: Ceuta-Granada CF (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.