Formazioni ufficiali Jagiellonia-Fiorentina | le scelte di Vanoli per i playoff di Conference League

Nell’imminente confronto di playoff della Conference League, la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli affronta in trasferta lo Jagiellonia in una sfida decisiva per l’accesso alle fasi successive. L’evento mette in luce una partita da battaglia tattica, con le due squadre pronte a valutare orientamenti e scelte tecniche in una cornice competitiva significativa. JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec. FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Formazioni ufficiali Losanna Fiorentina, le scelte di Vanoli per la partita di Conference LeagueStasera si accendono i riflettori sulla sfida tra Losanna e Fiorentina, valida per la sesta giornata di Conference League.

Leggi anche: Formazioni ufficiali Fiorentina AEK Atene, le scelte di Vanoli per la partita di Conference League

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Jagiellonia-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli pensa al campionato, in Polonia con 8 Primavera; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Vanoli: Dodo e Kean lasciati a casa, vi spiego perché! Solomon, De Gea, Fortini e la verità su Gosens.

Jagiellonia-Fiorentina, formazioni ufficiali: Harrison e Fazzini a sostegno di PiccoliLa vittoria con il Como ha riportato il giusto entusiasmo in vista di una gara tanto delicata quanto importante. Alle 21.00 la Fiorentina sarà ospite dello Jagiellonia, per il primo atto dei playoff ... fantacalcio.it

Conference League, le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina: tanto turnover violaAlle ore 21:00 scende in campo l'ultima delle squadre di Serie A impegnate nella tre giorni dei playoff d'andata delle coppe europee, la Fiorentina chiamata a guadagnarsi il pass per gli ottavi di fin ... msn.com

#Vanoli pensa ad un massiccio turnover Le idee di formazione per #JagielloniaFiorentina x.com

La probabile formazione della Fiorentina per la sfida di stasera contro lo Jagiellonia Vietato trascurare la Conference League, ma per i toscani l'obiettivo primario è quello di ottenere la salvezza in Serie A: da questo punto di vista, l'ultima vittoria in casa del facebook