Fare impresa cooperativa a Bergamo | caratteristiche vantaggi e come si costituisce

A Bergamo, molte cooperative sono state create per affrontare bisogni concreti della comunità, come la gestione di servizi sociali o attività artigianali. Queste imprese si basano su principi di mutualità e partecipazione, coinvolgendo attivamente i soci nelle decisioni. Spesso, vengono costituite da gruppi di cittadini che vogliono migliorare il territorio e offrire soluzioni condivise. La loro crescita testimonia l’interesse locale per forme di economia più solidali e partecipative. Come si avviano queste cooperative, resta un tema di grande attualità in città.

Nate per rispondere a bisogni reali e per organizzare risposte collettive, le cooperative sono imprese fondate su valori che le rendono uniche nel panorama economico: mutualità, democrazia, partecipazione, responsabilità verso la comunità. Al vertice c’è la persona: soci e socie sono parte attiva di un progetto comune, con diritti e doveri, e con la possibilità di incidere sulle scelte. A Bergamo, come in tutto il Paese, la cooperazione è una presenza concreta e radicata. Le cooperative creano lavoro stabile e qualificato e rappresentano, per molte persone, un primo e decisivo ingresso nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

