F1 LIVE test in Bahrain in diretta | piloti in pista alle 8 per il day-2 Ferrari con Leclerc

La diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc.🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista per il day-1, Ferrari in pista con LeclercNella prima giornata dei test in Bahrain, Leclerc ha preso il volante per la Ferrari, a causa della necessità di valutare nuove soluzioni aerodinamiche.

F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista per il day-2, Ferrari con il solo LeclercQuesta mattina i test in Bahrain sono ripresi alle 8, con i piloti in pista per il secondo giorno.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: proseguono le sessioni per Antonelli e la FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

F1, classifica e risultati del day-1 dei test in Bahrain: Russell il più veloce davanti a Piastri e Leclerc, 7° tempo per HamiltonI risultati del primo giorno degli ultimi test della Formula 1 2026 in Bahrain, sul circuito di Sakhir: giri percorsi e classifica dei tempi ... fanpage.it

Oliver Bearman chiude la prima giornata di test in Bahrain soddisfatto: la power unit Ferrari funziona bene e il focus ora è sull’aerodinamica della VF-26. Haas punta a Melbourne con passo deciso per la stagione 2026 facebook

Test F1 in Bahrain, problemi Red Bull I meccanci al lavoro sulla macchina di Hadjar #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com