F1 LIVE test in Bahrain in diretta | piloti in pista alle 8 per il day-2 Ferrari con Leclerc
Nella seconda giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain, il motivo principale è il fatto che i piloti sono tornati in pista alle 8 del mattino. La Ferrari ha deciso di far girare Charles Leclerc, concentrandosi su alcune prove di setup. La giornata si preannuncia intensa, con le squadre che cercano di accumulare dati cruciali prima delle prime gare ufficiali. Le condizioni del circuito, calde e umide, influenzeranno sicuramente l’andamento delle sessioni. I team monitorano attentamente ogni movimento in pista per ottimizzare le prestazioni.
La diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc.
F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista per il day-1, Ferrari in pista con LeclercNella prima giornata dei test in Bahrain, Leclerc ha preso il volante per la Ferrari, a causa della necessità di valutare nuove soluzioni aerodinamiche.
F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista per il day-2, Ferrari con il solo LeclercQuesta mattina i test in Bahrain sono ripresi alle 8, con i piloti in pista per il secondo giorno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: proseguono le sessioni per Antonelli e la FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
F1, classifica e risultati del day-1 dei test in Bahrain: Russell il più veloce davanti a Piastri e Leclerc, 7° tempo per HamiltonI risultati del primo giorno degli ultimi test della Formula 1 2026 in Bahrain, sul circuito di Sakhir: giri percorsi e classifica dei tempi ... fanpage.it
Oliver Bearman chiude la prima giornata di test in Bahrain soddisfatto: la power unit Ferrari funziona bene e il focus ora è sull’aerodinamica della VF-26. Haas punta a Melbourne con passo deciso per la stagione 2026 facebook
Test F1 in Bahrain, problemi Red Bull I meccanci al lavoro sulla macchina di Hadjar #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com