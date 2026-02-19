Eliminato in Coppa Italia e quasi fuori dalla Champions | Juve che ne sarà di Spalletti?

La Juventus ha subito una sconfitta in Coppa Italia e rischia di uscire presto dalla Champions League, causando grande preoccupazione tra i tifosi. La squadra ha mostrato difficoltà evidenti e il futuro di Spalletti, che da poco guida i bianconeri, è incerto. La pressione cresce dopo partite deludenti e risultati negativi, che mettono in discussione le scelte del tecnico. Le prossime partite diventeranno decisive per capire se l’allenatore potrà invertire la rotta o se sarà esonerato. La dirigenza osserva attentamente l’andamento della squadra.

Luciano Spalletti ha la fiducia del club, il pieno sostegno della dirigenza e la massima collaborazione della squadra. Il suo futuro alla Juve, però, adesso è da verificare. Le prove d'intesa sono state avviate da un pezzo, le parole di stima sono arrivate dritte dai primi consiglieri di Elkann, cioè Comolli e Chiellini, e lo stesso erede della famiglia ha instaurato in questi mesi un rapporto diretto con l'allenatore che va a conferma della volontà di costruire il futuro bianconero insieme a lui. Il rendimento recente della squadra ha un po' imbruttito la percezione sul futuro. Spalletti è stato bravo a far svoltare la Juve in Champions League, ricreando le condizioni per centrare la qualificazione ai playoff: la squadra, fino al suo arrivo, non aveva vinto una sola partita; dal cambio di guardia in panchina ha poi aggiunto alla propria classifica 11 punti (tre vittorie e un pareggio) ai 2 conquistati con Tudor.

Juventus fuori dalla Coppa Italia, ora la Lazio per la prossima Champions: cosa cambia Spalletti?La Juventus saluta la Coppa Italia con una sconfitta netta, 3-0, contro la Lazio.

Juve da incubo in Turchia, il Galatasaray vince 5-2: Spalletti con un piede e mezzo fuori dalla ChampionsLa Juventus ha subito una sconfitta pesante in Turchia, con il Galatasaray che ha segnato cinque reti contro le due bianconere.

