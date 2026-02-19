Don Matteo stasera la settima puntata | anticipazioni

Stasera va in onda la settima puntata di Don Matteo 15, che porta sullo schermo anche lo chef Alessandro Borghese come ospite. La serie torna alle 21, con una trama che coinvolge un nuovo caso da risolvere nel piccolo paese. Borghese interpreta se stesso, aiutando il capitano Cecchini con una ricetta segreta. La puntata promette momenti di suspense e qualche sorpresa culinaria. Gli appassionati seguiranno con attenzione questa nuova avventura del sacerdote detective. La serata si annuncia ricca di colpi di scena.

Stasera torna Don Matteo 15, con un'ospitata speciale, quella di Alessandro Borghese. L'appuntamento è alle 21.45 Questa sera torna su Rai 1 Don Matteo 15 con una ricca puntata piena di colpi di scena che coinvolgeranno, come sempre i telespettatori. Il programma dopo un leggero calo iniziale, cresce puntata dopo puntata, nell’ultima serata, contro Striscia la notizia, inoltre, vince facile. Stasera l’ultima sfida. Va inoltre sottolineato che questa sarà l’ultima settimana nella quale va in onda Don Matteo, infatti, settimana prossima, si bloccherà perché c’è Sanremo, per poi riprendere il 2 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

