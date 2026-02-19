Don Matteo stasera la settima puntata | anticipazioni
Stasera va in onda la settima puntata di Don Matteo 15, che porta sullo schermo anche lo chef Alessandro Borghese come ospite. La serie torna alle 21, con una trama che coinvolge un nuovo caso da risolvere nel piccolo paese. Borghese interpreta se stesso, aiutando il capitano Cecchini con una ricetta segreta. La puntata promette momenti di suspense e qualche sorpresa culinaria. Gli appassionati seguiranno con attenzione questa nuova avventura del sacerdote detective. La serata si annuncia ricca di colpi di scena.
Stasera torna Don Matteo 15, con un'ospitata speciale, quella di Alessandro Borghese. L'appuntamento è alle 21.45 Questa sera torna su Rai 1 Don Matteo 15 con una ricca puntata piena di colpi di scena che coinvolgeranno, come sempre i telespettatori. Il programma dopo un leggero calo iniziale, cresce puntata dopo puntata, nell’ultima serata, contro Striscia la notizia, inoltre, vince facile. Stasera l’ultima sfida. Va inoltre sottolineato che questa sarà l’ultima settimana nella quale va in onda Don Matteo, infatti, settimana prossima, si bloccherà perché c’è Sanremo, per poi riprendere il 2 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Don Matteo 15, la settima puntata con Alessandro Borghese guest star, stasera su Rai 1Don Matteo 15 torna stasera su Rai 1, dopo il successo delle prime puntate.
Leggi anche: Don Matteo 15, anticipazioni settima puntata di giovedì 19 febbraio 2026
Don Matteo 15, stasera in tv la terza puntata le anticipazioni
Argomenti discussi: Don Matteo 15 stasera in tv sfida le Olimpiadi con tarocchi e crisi di coppia; Don Matteo 15 su Rai 1, la trama della sesta puntata di stasera, 12 febbraio; Don Matteo 15, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni; Don Matteo torna stasera con un nuovo intrigo per Cecchini. Trama, anticipazioni e clip.
Don Matteo 15, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioniLa settima puntata stagionale di Don Matteo va in onda giovedì 19 febbraio 2026, dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla ... today.it
Don Matteo 15: lite furiosa tra Diego e Giulia, Mathias prova a portarla via. Cosa vedremo staseraNella settima puntata del 19 febbraio di Don Matteo 15, Diego e Giulia sono a un bivio decisivo mentre Cecchini impazzisce per il sogno tv con Alessandro Borghese.. libero.it
Don Matteo - Don Matteo added a new photo. facebook
Cosa bolle in pentola Le premesse sono più che ottime: nuovi ospiti, il passato di Don Massimo, una gara all'ultimo mestolo e qualche bugia di troppo... Pronti ad una nuova serata in compagnia di #DonMatteo15 Come sempre in prima serata s x.com