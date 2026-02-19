Don Matteo 15 streaming e diretta tv | dove vedere la settima puntata

Don Matteo 15, episodio trasmesso giovedì 19 febbraio 2026, è stato visto da molti in seguito a problemi di rete. La causa principale è stata un'interruzione del segnale durante la messa in onda, che ha spinto alcuni spettatori a cercare alternative digitali. La settima puntata, infatti, è stata poi resa disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay, mentre la diretta su Rai 1 è stata comunque garantita a partire dalle 21. Molti fan si sono collegati per seguire la fiction anche tramite app e siti web.

Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, su Rai 1 dalle 21.30 va in onda Don Matteo 15, la quinta puntata della nuova stagione della serie con protagonista Raoul Bova. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 15esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi e guest star. Ma dove vedere Don Matteo 15 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni. In tv. Appuntamento questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21.