Dolore al polso da mouse | cause reali e soluzioni pratiche

Il dolore al polso causato dall’uso prolungato del mouse deriva spesso da una postura sbagliata e da movimenti ripetitivi. Chi lavora molte ore al giorno davanti al computer avverte spesso fastidio e intorpidimento delle dita. Questi sintomi si manifestano quando la posizione delle mani e dei polsi non viene corretta. La cattiva abitudine di mantenere il polso in posizioni innaturali peggiora la situazione. La consapevolezza delle cause aiuta a prevenire i problemi.

Il dolore al polso da mouse e l'intorpidimento alle dita sono sintomi frequenti tra chi lavora al PC molte ore al giorno, soprattutto con una postura scorretta. E la cosa più insidiosa è che non arriva all'improvviso: si accumula lentamente, click dopo click. Non sei solo. Arriva sempre allo stesso modo: un fastidio leggero a fine giornata. Lo ignori. "Sarà solo stanchezza". Il giorno dopo è ancora lì. Poi diventa tensione costante. Poi dolore vero. E un giorno ti accorgi che anche aprire una bottiglia provoca una fitta al polso. Questo articolo non fa diagnosi mediche e non sostituisce una valutazione specialistica.

