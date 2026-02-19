Cosa fare questo weekend a Firenze

Questo fine settimana a Firenze, i cittadini troveranno numerosi eventi da vivere in città. Tra mostre, concerti e mercatini, ci sono occasioni per passare il tempo libero in modo interessante. Per esempio, si svolge una fiera dedicata all’artigianato locale in piazza Santa Croce, mentre al Teatro Comunale si esibiscono artisti internazionali. Le strade si animano con colorate bancarelle e spettacoli dal vivo, attirando visitatori da tutta la regione. Ecco cosa aspettarsi dal weekend fiorentino del 20-22 febbraio 2026.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 20-21 e 22 febbraio 2026. Dal 20 al 22 febbraio 2026 la Fortezza da Basso di Firenze ospita la 20ª edizione di Danzainfiera, evento internazionale dedicato al mondo della danza, organizzato da Pitti Immagine. Una formula unica in Europa che fonde alta formazione, spettacolo, concorsi e una sezione espositiva commerciale, mettendo in dialogo artisti, scuole, compagnie, brand e pubblico. Qui tutte le info. Un viaggio indietro nel tempo, un pomeriggio all’insegna delle danze barocche sulle note della musica che animò le corti europee del XVII secolo, eseguite dal vivo per l’occasione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

COSA si MANGIA al MERCATO CENTRALE di FIRENZE | PRATTQUELLO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.