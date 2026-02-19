L’Inter si trova in testa alla classifica della Serie A 202526 dopo la vittoria contro il Napoli, che ha portato i nerazzurri a 56 punti. La squadra di Inzaghi ha dominato il match, segnando due gol nel secondo tempo. I tifosi festeggiano, mentre i rivali cercano di recuperare terreno. La lotta per il titolo si fa più serrata, con Juventus e Milan che restano vicine. La classifica aggiornata si può seguire in tempo reale sul nostro sito.

Classifica Serie A 202526 LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle partite del campionato italiano e la posizione dell'Inter. La lotta ai piani alti è pronta ad accendersi: la classifica di Serie A 202526 rappresenterà il vero indicatore delle ambizioni di ciascun club, tra chi punta allo scudetto e chi dovrà sudare per la permanenza. Giornata dopo giornata, ogni punto guadagnato o perso potrà fare la differenza, alimentando sogni e pressioni. I risultati cambieranno continuamente gli equilibri, trasformando la graduatoria in uno specchio fedele delle emozioni del campionato italiano.

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dell'Inter

