Champions League | Inter gelata in Norvegia dal Bodo 3-1 Pagelle

L’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, perdendo 3-1 contro il Bodo. La causa principale è stata una prestazione sottotono dei nerazzurri, che hanno concesso troppo spazio agli avversari. La squadra di Inzaghi ha tentato di reagire, ma ha trovato un Bodo molto aggressivo e deciso. I norvegesi hanno segnato due gol nel primo tempo, complicando la vita ai milanesi. Ora, la qualificazione agli ottavi si fa più difficile e dipende anche dai risultati delle prossime partite.

BODO (NORVEGIA) – L'Inter cade in Norvegia e vede complicarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono sconfitti in casa del Bodo (3-1) nell'andata dei playoff. I padroni di casa si portano in vantaggio al 20' con Fet. Dopo un palo colpito da Darmian, la squadra di Chivu trova il pareggio con la girata vincente di Pio Esposito (30'). Nella ripresa anche Lautaro Martinez trova il palo, poi in tre minuti il Bodo colpisce due volte con l'ex milanista Hauge (61') e con Hogh (64'). Il ritorno è in programma a San Siro martedì 24 febbraio 2026. Nei primi cinque minuti l'Inter spreca due occasioni da gol, prima con Lautaro, murato da Gundersen, e poi con Mkhitaryan che calcia alto da buona posizione.