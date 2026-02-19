Campomarino viabilità contestata | un anno di traffico intenso e rischio statico per gli edifici residenziali

A Campomarino, il cambio della viabilità ha causato un anno di caos e tensione tra i residenti. I cittadini segnalano code interminabili e pericoli crescenti vicino alle case, poiché le nuove rotte non riescono a smaltire il volume di auto. La modifica al traffico ha anche aumentato il rischio di cedimenti strutturali sugli edifici più vicini alle strade principali. Le proteste dei residenti continuano, mentre le autorità cercano di trovare una soluzione efficace. La situazione resta critica e molto discussa in paese.

Campomarino, un anno di disagi e paura: la viabilità contestata e il rischio per gli edifici. Campomarino, in Molise, è stremata da un anno di disagi e insicurezza causati da una riorganizzazione del traffico ritenuta inadeguata dai residenti. Da aprile dello scorso anno, strade residenziali sono state trasformate in arterie trafficate, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità degli edifici, soprattutto in via del Giro Esterno, via Favorita, via Risorgimento e via Municipio. Un disagio condiviso: le testimonianze dei residenti. La protesta dei cittadini di Campomarino è nata dalla percezione di un peggioramento radicale della qualità della vita.