Auto diesel nuove | le più vendute che superano i blocchi del traffico

Le auto diesel nuove continuano a dominare il mercato, nonostante i blocchi del traffico in molte città italiane. Le vetture più vendute sono quelle che offrono comfort, tecnologia avanzata e bassi consumi, ideali anche per viaggi lunghi. Molte di queste auto raggiungono autonomie elevate, permettendo di attraversare l’Italia senza problemi. Gli acquirenti preferiscono modelli che combinano efficienza e praticità, mantenendo la possibilità di circolare liberamente. I dati registrano un aumento delle vendite di queste vetture, che si confermano tra le preferite nel settore.

Motori ormai oggettivamente raffinati nel ridurre le emissioni, a disposizione di vetture moderne, che per i prossimi anni non saranno soggette a limitazioni alla circolazione in nessuna città italiana. Le nuove auto diesel rispondono allo standard Euro 6e, in vigore dal 1° settembre del 2023 per le nuove omologazioni e, per le nuove immatricolazioni, dallo stesso giorno del 2024. Rappresentano la scelta migliore per chi necessita di grandi percorrenze e può contare sulla buona resa chilometrica del gasolio, in più restano al riparo dai vincoli al traffico privato già imposti alle vetture di generazione precedente, ovvero fino all'Euro 5, cioè prodotte dal 2009 al 2015.