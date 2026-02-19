Audi ha deciso di entrare in Formula 1, suscitando grande curiosità tra gli appassionati. Durante le prime sessioni di test, la casa tedesca ha mostrato un’auto potente e affidabile, sorprendente rispetto alle aspettative iniziali. I tecnici hanno lavorato intensamente sulla riduzione del peso e sull’efficienza del motore, con risultati visibili già nelle prime gare di prova. Un dettaglio interessante riguarda la tecnologia ibrida, che promette di cambiare le strategie di gara. La squadra si prepara a una stagione ricca di sfide e novità.

La monoposto, progettata da james key, ha inizialmente privilegiato concetti classici ma ha progressivamente introdotto soluzioni che catturano l’attenzione degli addetti ai lavori. Con il passare dei giorni di test, la vettura ha mostrato una crescita graduale delle prestazioni, trainata da interventi mirati su componenti chiave e controllo del flusso aerodinamico. Tra le innovazioni osservate spiccano bocche dei radiatori verticali che liberano la parte superiore delle pance, proponendo un approccio diverso rispetto a quanto adottato da altre squadre. La power unit sviluppata a neuburg si sta rivelando più performante delle previsioni; se l’unità di Red Bull Powertrains utilizza uno scambiatore di calore posizionato orizzontalmente sopra il sei cilindri, quella di Audi presenta una soluzione analoga ma più arretrata e inclinata in avanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Audi in F1: prestazioni sorprendenti e curiosità tecniche

Audi Reveal Their First Formula 1 Car! | 2026 Audi Team Launch

