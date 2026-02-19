Durante la partita di Champions tra Inter e Bodo Glimt, Marcus Thuram è entrato al 60’ al posto di Lautaro, che si era fatto male. Thuram ha subito cercato di cambiare le sorti dell'incontro, mostrando energia e determinazione. La sua presenza in campo ha portato pressione avanti, anche se non è riuscito a segnare. I tifosi hanno notato la sua foga e il tentativo di creare occasioni, anche se la squadra non è riuscita a ottenere il risultato sperato. Thuram ha dimostrato di voler fare la differenza.

Nel match di Champions League tra Bodo Glimt e Inter, l’ingresso di Marcus Thuram è arrivato al 60’ al posto di Lautaro, accusando un lieve fastidio. La gara ha mantenuto un copione incerto, con i norvegesi in progressiva supremazia territoriale e l’Inter incapace di imporre ritmo alle manovre offensive. L’Entrata del francese ha though riscontro contenuto, senza cambiare in modo sostanziale la dinamica della partita. l’ingresso di thuram ha spostato la prospettiva offensiva dell’Inter, ma la fase centrale ha visto il Bodo proseguire nel controllo del gioco. Sul tabellone la situazione si è fissata sul 2-1 in favore dei norvegesi, e la squadra ha cercato di reagire nonostante lo spazio chiuso dall’avversario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Analisi della prestazione di Thuram nella partita tra Inter e Bodo Glimt

Bodo Glimt Inter, la partita di Thuram: dentro alla prestazione dell’attaccante nerazzurro. L’analisi!L’Inter ha affrontato il Bodo Glimt in Champions League, e la prestazione di Marcus Thuram ha attirato l’attenzione.

Bodo Glimt-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueIl Bodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nell’ultima partita di Champions League, causando sorpresa tra i tifosi italiani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.