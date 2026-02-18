Valsamoggia sindaco chiude una carrozzeria | al titolare multa da 10mila euro cosa è stato scoperto

Il sindaco di Valsamoggia ha deciso di chiudere una carrozzeria dopo aver scoperto gravi irregolarità ambientali e amministrative. La polizia ha trovato sostanze pericolose abbandonate nel deposito e documenti falsificati nelle pratiche amministrative. Per il titolare, è scattata una multa di 10.000 euro, mentre le autorità hanno sequestrato diversi materiali non conformi alle normative. L’evento ha suscitato grande attenzione tra i residenti, preoccupati per l’impatto sulla sicurezza e sull’ambiente locale. La chiusura rimane in vigore fino a nuove verifiche.

È di una denuncia e oltre 10.000 euro di sanzioni il risultato di un controllo condotto dalla Polizia Stradale presso una carrozzeria di Valsamoggia, dove sono state riscontrate gravi irregolarità ambientali e amministrative. L'attività è stata sospesa dal Sindaco per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, mentre la Procura di Bologna ha avviato accertamenti penali. Controlli della Polizia Stradale: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna ha effettuato un'attività di controllo mirata agli esercizi pubblici del settore automotive.