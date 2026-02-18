Sondaggi referendum Giustizia quanti italiani voteranno a favore e quanti contro la riforma Nordio
L'ultimo sondaggio sul referendum della Giustizia rivela che il 40,3% degli italiani intende votare il 22 e 23 marzo, mentre il 16,8% preferisce non partecipare. La causa di questa differenza risiede nelle preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze della riforma proposta dal ministro Nordio. Molti cittadini si preparano a recarsi ai seggi per esprimere la propria opinione, mentre altri preferiscono astenersi, ritenendo la consultazione poco rilevante o poco chiara.
Referendum giustizia 2026, quanti elettori andranno alle urne e cosa voterannoIl referendum sulla giustizia del 2026 si avvicina e molti cittadini si domandano quanti andranno a votare e quali quesiti affronteranno.
Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioIl referendum sulla riforma della Giustizia di Nordio si avvicina, con i sondaggi che evidenziano una leggera crescita dei No rispetto ai Sì.
Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo
Referendum giustizia, quanti e come andranno a votare gli italiani secondo il sondaggio di SWGCon decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/01/2026, è stata fissata nei giorni 22 e 23 MARZO 2026 l a data del referendum ex art. 138 della ... tg.la7.it
Referendum sulla giustizia, il sondaggio Swg conferma il testa a testa. Il No recupera voti dagli indecisiIl sondaggio Swg mostra un testa a testa sul referendum del 22-23 marzo. Partecipazione prevista tra il 46 e il 50% ... ilfattoquotidiano.it
Referendum giustizia 2026, nei sondaggi cala il Sì mentre cresce l’affluenza stimata: uno scenario che potrebbe cambiare gli equilibri del voto. facebook
