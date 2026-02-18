Sondaggi referendum Giustizia quanti italiani voteranno a favore e quanti contro la riforma Nordio

L'ultimo sondaggio sul referendum della Giustizia rivela che il 40,3% degli italiani intende votare il 22 e 23 marzo, mentre il 16,8% preferisce non partecipare. La causa di questa differenza risiede nelle preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze della riforma proposta dal ministro Nordio. Molti cittadini si preparano a recarsi ai seggi per esprimere la propria opinione, mentre altri preferiscono astenersi, ritenendo la consultazione poco rilevante o poco chiara.

Secondo l'ultimo sondaggio sul referendum della Giustizia, il 40,3% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo, mentre non andrà alle urne il 16,8%. Gli indecisi sono il 42,9%.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

