Sondaggi referendum Giustizia quanti italiani voteranno a favore e quanti contro la riforma Nordio

L'ultimo sondaggio sul referendum della Giustizia rivela che il 40,3% degli italiani intende votare il 22 e 23 marzo, mentre il 16,8% preferisce non partecipare. La causa di questa differenza risiede nelle preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze della riforma proposta dal ministro Nordio. Molti cittadini si preparano a recarsi ai seggi per esprimere la propria opinione, mentre altri preferiscono astenersi, ritenendo la consultazione poco rilevante o poco chiara.

Secondo l'ultimo sondaggio sul referendum della Giustizia, il 40,3% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo, mentre non andrà alle urne il 16,8%. Gli indecisi sono il 42,9%.🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum giustizia 2026, quanti elettori andranno alle urne e cosa voterannoIl referendum sulla giustizia del 2026 si avvicina e molti cittadini si domandano quanti andranno a votare e quali quesiti affronteranno.

Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioIl referendum sulla riforma della Giustizia di Nordio si avvicina, con i sondaggi che evidenziano una leggera crescita dei No rispetto ai Sì.

Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.