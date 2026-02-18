Schubert e la chitarra | con A love affair Il Teatro Sonoro torna a celebrare musica e racconto
Prosegue venerdì 20 febbraio, alla Sala Ragazzini, la rassegna Il Teatro Sonoro, progetto ideato e realizzato dalla Cappella Musicale di San Francesco in collaborazione con la Compagnia teatrale Luigi Rasi di Ravenna. L’appuntamento di questa settimana propone una serata dal titolo “A Love Affair – Franz Schubert and the Guitar”, dedicata al grande compositore tedesco Franz Schubert, in un intreccio di musica e racconto. Il pubblico sarà guidato in un percorso musicale originale che vedrà protagonista il baritono Hartmut Schulz, accompagnato alla chitarra da Donato D’Antonio, con la voce recitante di Alessandro Braga.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Arte, musica e teatro per celebrare il Natale: la "Notte delle muse" al liceo artisticoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Schubert e la chitarra: con A love affair Il Teatro Sonoro torna a celebrare musica e racconto; Il Teatro sonoro. Venerdì 20 febbraio una serata in musica dedicata a Franz Schubert; A CROMATISMI 5.0 IL VIOLONCELLO È UNA DONNA; Il Viaggio d’inverno di Schubert. Ottanta minuti di musica pura.
Dardust. . Il visionario viaggio sonoro di Dardust arriva a Bolzano al Teatro Cristallo il 19 febbraio! Acquista ora il tuo biglietto! facebook