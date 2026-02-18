Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso si aggira intorno a 0,337 euroSmc, dato rilevato oggi al PSV, a causa delle recenti fluttuazioni di mercato. La cifra si riferisce al valore aggiornato al 16 febbraio 2026 e riflette le variazioni delle ultime settimane. Questa cifra concreta mostra come il mercato del gas abbia subito variazioni significative negli ultimi tempi.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) aggiornato al 16 Febbraio 2026 è pari a circa 0,337 euroSmc (equivalente a 35,66 euroMWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato in Italia, un dato di riferimento fondamentale per operatori, aziende e consumatori. L’andamento del PSV nelle ultime due settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un picco di 43,88 euroMWh (circa 0,415 euroSmc) il 2 Febbraio 2026, il prezzo ha progressivamente rallentato, scendendo sotto la soglia dei 36 euroMWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

