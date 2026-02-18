Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas all’ingrosso si aggira intorno a 0,337 euroSmc, dato rilevato oggi al PSV, a causa delle recenti fluttuazioni di mercato. La cifra si riferisce al valore aggiornato al 16 febbraio 2026 e riflette le variazioni delle ultime settimane. Questa cifra concreta mostra come il mercato del gas abbia subito variazioni significative negli ultimi tempi.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) aggiornato al 16 Febbraio 2026 è pari a circa 0,337 euroSmc (equivalente a 35,66 euroMWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato in Italia, un dato di riferimento fondamentale per operatori, aziende e consumatori. L’andamento del PSV nelle ultime due settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un picco di 43,88 euroMWh (circa 0,415 euroSmc) il 2 Febbraio 2026, il prezzo ha progressivamente rallentato, scendendo sotto la soglia dei 36 euroMWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.itLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 13 febbraio 2026; Valore PSV gennaio 2026: quanto costa il gas oggi; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 11 febbraio 2026; PUN Selectra luce e PSV gas 17 febbraio: crollo dei prezzi, luce -4,9%.
Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it
Offerte gas a febbraio 2026 a partire da 0,3550€/SmcLe offerte gas a febbraio 2026 possono aiutare le famiglie italiane a risparmiare un po’ su questa voce di spesa: ecco le tariffe a partire da 0,3550€/Smc. facile.it
iPhone 17, prezzo super con il doppio sconto di oggi (anche 512 GB) x.com
NUOVO PREZZO RIBASSATO – € 278.000 La Quadrifoglio Immobiliare Filiale Ostia Rovere propone in vendita un elegante trilocale in Via Ermanno Carlotto 41, zona Levante Pineta a Ostia. Oggi disponibile al nuovo prezzo ribassato di € 278.000: un’oppo facebook