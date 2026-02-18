Prezzo gas al metro cubo oggi
Oggi il prezzo del gas al metro cubo aumenta di 3 centesimi rispetto a ieri. La causa principale è l’aumento della domanda europea durante le fredde giornate di questa settimana. Per chi utilizza il gas per riscaldare casa, questa variazione si traduce in un aumento diretto delle bollette.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto incide il costo della materia prima sulla bolletta permette di valutare meglio le offerte disponibili e di stimare quanto si pagherà a fine mese. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 18 Febbraio 2026, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti spendere in base al mercato scelto. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 18 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a Ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
